Too Large su Real Time: Jessica Thompson

Lunedì 29 novembre 2021 è andato in onda il sesto episodio della prima stagione di Too Large, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto sulla scorta di Vite al Limite, ma con protagonista il Dottor Procter al posto di Nowsaradan. Too Large va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,15. Il titolo della puntata è Fuori forma.

Too Large: Jessica Thompson

La protagonista del sesto episodio della prima stagione è Jessica Thompson, anche se nel doppiaggio il nome è stato storpiato in Jessica “Tartan”. Si tratta di una 34enne di Eastman, Georgia, che pesa più di 700 libbre (quasi 300 kg) e che pur essendo stata sovrappeso fin da bambina, ha visto la situazione precipitare dopo la morte del padre nel 2013. L’episodio ha un esito sconfortante, perché una volta uscita dall’ospedale la protagonista rifiuta qualunque aiuto e nonostante la sua salute sia ulteriormente minata da un tumore, rinuncia a proseguire nel programma.

