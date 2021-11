Too Large su Real Time: Jennifer LeFevre è morta

Lunedì 22 novembre 2021 è andato in onda il quarto episodio della prima stagione di Too Large, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto sulla scorta di Vite al Limite, ma con protagonista il Dottor Procter al posto di Nowsaradan. Too Large va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,15. Il titolo della puntata è Il sogno.

Too Large: Jennifer LeFevre

La protagonista del quarto episodio della prima stagione è Jennifer LeFevre. Si tratta di una donna di 45 anni sposata con un figlio, che pur avendo sempre avuto problemi di peso, è precipitata nell’inferno dell’obesità dopo un incidente d’auto che per qualche motivo l’ha indotta a lasciarsi andare del tutto. A questo si aggiunge un marito noncurante della sua condizione che contribuisce alla sua alimentazione smodata. L’episodio purtroppo non andrà a finire bene.

Com’è morta Jennifer LeFevre

Dopo essersi sottoposta all’operazione e aver dato vita al suo sogno di riprendersi in mano la vita, purtroppo la storia di Jennifer ha un epilogo tragico. La protagonista sviluppa infatti un’infezione alla gamba che in pochi giorni si trasforma in una sepsi e non le dà scampo. Jennifer è purtroppo deceduta nel 2020 all’età di soli 46 anni.

Too Large: puntate su Discoveryplus

Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link. Invece qui trovate l’indice di tutte le puntate della stagione, con i relativi protagonisti, e il chi è del dottor Procter.