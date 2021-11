Too Large su Real Time: Jasmin Ragland

Lunedì 29 novembre 2021 è andato in onda il quinto episodio della prima stagione di Too Large, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto sulla scorta di Vite al Limite, ma con protagonista il Dottor Procter al posto di Nowsaradan. Too Large va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,15. Il titolo della puntata è Consapevolezze.

Too Large: Jasmin Ragland

La protagonista del quinto episodio della prima stagione è Jasmin Ragland. Si tratta di una 36enne di Detroit, Michiagan con un figlio di sette anni, Darren, che deve contare sull’aiuto della madre e della sorella ma riceve una grande spinta a perdere peso dalla notizia che la madre ha la sclerosi multipla. Il suo peso inizialmente è di 297 kg ma farà grandi progressi riuscendo ad accedere all’operazione bariatrica e migliorare considerevolmente la sua indipendenza e lo stile di vita.

