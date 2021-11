Too Large su Real Time: George Covington

Lunedì 22 novembre 2021 è andato in onda il terzo episodio della prima stagione di Too Large, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto sulla scorta di Vite al Limite, ma con protagonista il Dottor Procter al posto di Nowsaradan. Too Large va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,15. Il titolo della puntata è Pronto a cambiare vita.

Too Large: George Covington

Il protagonista del terzo episodio della prima stagione è George Covington. Si tratta di un insegnante della scuola dell’infanzia di Ellenwood, in Georgia. Il suo peso inizialmente sfiora le 700 libbre (317 kg) ma è fortemente motivato a perdere peso sia per riconquistare la sua ex, sia per interagire meglio coi bambini dei quali è maestro.

Too Large: puntate su Discoveryplus

