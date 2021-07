Tokyo 2020: italiani in gara il 21 luglio 2021 in tv

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021, con qualche anticipo il 21 e 22 luglio, prima della Cerimonia di apertura. Sebbene in assenza di pubblico, come deciso dalle autorità nipponiche e dal Comitato Organizzatore, gli spettatori potranno godersi gare in ogni disciplina, quasi tutte con la presenza di atleti italiani.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva free, Rai2 sarà la rete olimpica, in un’alternanza di eventi live, differite, repliche, high-lights, TG Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate. La Rai trasmetterà però in diretta solamente alcune delle gare, quelle con protagonisti gli azzurri, principalmente se si tratta di finali. Tutte le altre gare saranno visibili solo per gli abbonati su Eurosport.

Programma Olimpiadi 21 luglio 2021

La programmazione di mercoledì 21 luglio 2021 prevede subito la presenza degli atleti azzurri, con la Nazionale femminile di Softball, che debutterà contro gli Stati Uniti. La gara sarà visibile su Rai2 a partire dalle 4.50 del mattino.