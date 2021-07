Tokyo 2020: dove vedere la Cerimonia di apertura in tv e streaming

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 prenderanno il via quest’oggi, 23 luglio 2021, e dureranno fino all’8 agosto. Sebbene con le tante restrizioni dovute alla pandemia globale, non mancherà la consueta Cerimonia di Apertura, che si svolgerà a partire dalle ore 13 italiane e durerà fino alle 16.30 circa.

La Cerimonia di apertura sarà trasmessa in tv da Rai2 (ma non in streaming per un problema di diritti) e su Eurosport, disponibile anche in streaming per gli abbonati. Potremo seguire le delegazioni dei ben 206 Paesi partecipanti, che sfileranno guidati dai propri portabandiera. L’Italia sarà la diciannovesima Nazione ad entrare allo Stadio. I nostri portabandiera saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi.