Questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Titanic (prima parte). Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Titanic – Trama

Il film Titanic, trasmesso su Canale 5, è l’iconico kolossal del 1997 diretto da James Cameron, vincitore di 11 premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Un’epica storia d’amore e tragedia ambientata sullo sfondo del viaggio inaugurale del leggendario transatlantico RMS Titanic, combina fatti storici con una narrazione romanzata che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La storia si apre nel 1996, quando il ricercatore Brock Lovett (Bill Pullman) esplora il relitto del Titanic alla ricerca di un prezioso gioiello, il “Cuore dell’Oceano”. Durante le indagini, emerge il racconto di Rose Dawson Calvert (Gloria Stuart), un’anziana sopravvissuta che narra la sua esperienza. Nel 1912, la giovane Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), una ragazza dell’alta società promessa in sposa al ricco e arrogante Cal Hockley (Billy Zane), sale a bordo del Titanic.

Qui incontra Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), un artista squattrinato e pieno di vita, che vince il biglietto in una partita a carte. Tra i due nasce un amore appassionato, ostacolato dalle convenzioni sociali e dal fidanzato di Rose. Quando il Titanic colpisce un iceberg e inizia ad affondare, la loro storia d’amore si intreccia con il dramma della catastrofe: Jack aiuta Rose a salvarsi, ma lui stesso non sopravvive al naufragio. Alla fine, Rose, ormai anziana, lascia cadere il “Cuore dell’Oceano” in mare, sognando di ricongiungersi a Jack.

Titanic – Cast

Leonardo DiCaprio interpreta Jack Dawson, il giovane romantico e idealista.

Kate Winslet è Rose DeWitt Bukater, una donna divisa tra dovere e desiderio di libertà.

Billy Zane dà vita a Caledon “Cal” Hockley, il fidanzato possessivo e spietato di Rose.

Gloria Stuart è Rose anziana, che narra la storia con malinconia e dolcezza.

Bill Pullman interpreta Brock Lovett, il cacciatore di tesori moderno.

Frances Fisher è Ruth DeWitt Bukater, la madre di Rose, ossessionata dal mantenimento dello status sociale.

David Warner interpreta Spicer Lovejoy, il fedele e sinistro assistente di Cal.

Bernard Hill è il capitano Edward Smith, figura storica del Titanic.

Kathy Bates dà vita a Molly Brown, una ricca e schietta passeggera di prima classe.

