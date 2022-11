Tipi da crociera, su Italia 1 la nuova sketch comedy

Italia 1 ha un passato fatto di sketch comedy di successo alterno. Quella più popolare è stata indubbiamente Camerà Cafè, ma va anche ricordata Love Bugs, Così fan tutte e Love Snack. A questo elenco da oggi, lunedì 21 novembre 2022, si aggiunge Tipi da Crociera, in onda tutti i giorni alle 18:20.

Di cosa parla Tipi da Crociera? La serie è stata girata a bordo della nave Msc Bellissima, e racconta le avventure comiche e sentimentali di alcune delle persone che vi lavorano, a partire dalla solare Alice (Lodovica Comello), direttrice di crociera.

Oltre a lei, vedremo anche Giorgio (Nicolas Vaporidis) addetto alle pulizie ma con un talento nella musica; Luca (Gennaro Cassini), il barista; Fabio (Nicholas Zerbini), l’animatore e la responsabile dell’area spa (Erica Del Bianco).

In un susseguirsi di incombenze quotidiane, problemi apparentemente insormontabili e colpi di scena, i giovani formeranno una squadra sempre più solida, sostenendosi in continuazione e imparando a conoscersi e a volersi bene.

Quante puntate sono? In tutto sono trenta episodi, ciascuno della durata di circa 4 minuti. Ma a gennaio la serie sarà riproposta in una versione inedita, ogni sabato alle 13:50, con nuovi contenuti ed una durata differente.

Il progetto è frutto dell’azione sinergica tra l’editore RTI e Brand On Solutions, team dedicato alle iniziative speciali di Publitalia ’80, Mediamond e Digitalia ’08, in collaborazione con MSC Crociere. La casa di produzione è On Air. La regia è di Elia Castangia.