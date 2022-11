Dopo TikTok: Predatori e Prede (titolo originale The TikTok Man: catching a predator), su Real Time arriva un nuovo documentario che racconta dei pericoli che si nascondono dietro ai social network: in particolare, Tinder: A Predator’s Playground, questo il titolo del programma, mostra quali sono le insidie che si celano dietro a Tinder, la celebre app per conoscere persone.

Nonostante sia una delle applicazioni di dating più usate al mondo e ha permesso a molti di fare nuovi incontri positivi, sono tante anche le persone che hanno avuto esperienze negative. Tinder: A Predator’s Playground propone le testimonianze di donne che sono state vittime di predatori sessuali e decidono di raccontare le loro storie di aggressioni avvenute da parte di utenti conosciuti su Tinder.

Tinder: A Predator’s Playground su Real Time

Tinder: A Predator’s Playground andrà in onda su Real Time questa sera, giovedì 3 novembre 2022, a partire dalle ore 21.20.

Il documentario si compone di una singola puntata della durata di circa 40 minuti.

Trailer Tinder: A Predator’s Playground su Real Time