Time Is Up, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 11 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Time Is Up. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Time Is Up – Trama

Time Is Up è un film drammatico romantico del 2021 diretto da Elisa Amoruso. La storia ruota attorno a Vivien, interpretata da Bella Thorne, e Roy, interpretato da Benjamin Mascolo. Vivien è una giovane donna che vive una vita frenetica e superficiale, sempre alla ricerca dell’ultima tendenza e del brivido effimero. Roy, invece, è un ragazzo introverso e sensibile, che si sente alienato dalla società moderna. I due si incontrano per caso e, nonostante le loro differenze iniziali, sviluppano un’attrazione irresistibile. Il loro amore li porterà ad affrontare le loro paure e insicurezze, e a scoprire il vero significato della felicità.

Time Is Up – Cast

Il cast principale è così composto:

Bella Thorne come Vivien

Benjamin Mascolo come Roy

Sebastiano Pigazzi come Steve

Roberto Davide come Bryan

Giampiero Judica come Neil

Nikolay Moss come Dylan

Bonnie Baddoo come Christine

Emma Lo Bianco come Sarah

Linda Zampaglione

Giulio Brizzi