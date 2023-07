Tim Summer Hits 2023, cantanti quinta puntata 23 luglio da Piazza Fellini a Rimini

Torna con la seconda edizione Tim Summer Hits, il festival musicale itinerante di Raidue che l’anno scorso ha acceso l’estate della seconda rete Rai con una serie di appuntamenti interamente dedicati alla musica, offrendo al pubblico degli spettacolo dal vivo totalmente gratuiti.

La seconda edizione, al via da domenica 25 giugno 2023 alle 21:10, vede confermata alla conduzione Andrea Delogu, affiancata quest’anno da Nek mentre, nel backstage, ci sono gli Autogol. Le sei puntate sono anche trasmesse in simulcast da Rai Radio 2 con la conduzione di Diletta Parlangeli.

Tim Summer Hits 2023, quinta puntata 23 luglio

Anche questa puntata va in onda da Piazza Fellini a Rimini che, insieme a Piazza del Popolo a Roma, è stata scelta come location della seconda edizione del programma. Sul palco si esibiscono Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Blanco, Clementino, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Fred De Palma, Matteo Romano e Luigi Strangis, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Renga Nek, Rocco Hunt, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Tredici Pietro e Lil Busso e Wax.

Come vedere Tim Summer Hits 2023

Il programma può essere visto in tv su Raidue ed in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.