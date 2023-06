Tim Summer Hits 2023, cantanti prima puntata 25 giugno da Piazza del Popolo a Roma

Torna con la seconda edizione Tim Summer Hits, il festival musicale itinerante di Raidue che l’anno scorso ha acceso l’estate della seconda rete Rai con una serie di appuntamenti interamente dedicati alla musica, offrendo al pubblico degli spettacolo dal vivo totalmente gratuiti.

La seconda edizione, al via da domenica 25 giugno 2023 alle 21:10, vede confermata alla conduzione Andrea Delogu, affiancata quest’anno da Nek mentre, nel backstage, ci sono gli Autogol. Le sei puntate sono anche trasmesse in simulcast da Rai Radio 2 con la conduzione di Diletta Parlangeli.

Tim Summer Hits 2023, prima puntata 25 giugno

La prima puntata va in scena da Piazza del Popolo a Roma, dove sono state registrate tre delle sei puntate previste (le altre saranno registrate a Rimini). A salire sul palco sono Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, Articolo 31, Clara, Colapesce Dimartino, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Sangiovanni, The Kolors e Tony Effe.

Come vedere Tim Summer Hits 2023

Il programma può essere visto in tv su Raidue ed in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.