Tiki Taka, chi è la ragazza “diavolo” (gallery ed Instagram)?

Nel cast dell’edizione di Tiki Taka 2021-2022, condotto anche quest’anno da Piero Chiambretti insieme alla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, c’è una particolare aggiunta, che farà felici i numerosi telespettatori della trasmissione sportiva in onda il lunedì in seconda serata su Italia 1.

Durante i momenti talk più accesi, infatti può intervenire il personaggio del “diavolo”, interpretato da una giovane e bella ragazza, che gli spettatori più attenti avranno sicuramente riconosciuto. E’ infatti, Mikaela Silva, ballerina che ha ricoperto il ruolo di velina di Striscia la notizia per quattro stagioni, fino al 2021.

Mikaela, nata a Mosca il 28 aprile 1994, è figlia di padre angolano e madre afghana. A sei anni si è trasferita in Italia, a Camogli. Dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico (parla ben cinque lingue), a 18 anni è andata a vivere in Cina, dove è rimasta per tre anni.

In Oriente ha seguito il suo sogno di diventare ballerina, affiancato a questa professione anche quella di modella. Rientrata in Italia, è stata subito notata dalla televisione, dove ha lavorato nei corpi di ballo di alcuni programmi tv (come Danza con me e Facciamo che io ero), prima di approdare sul bancone di Striscia la notizia. Oltre al tg satirico, è stata anche tra le conduttrici di Paperissima Sprint insieme a Shaila Gatta (altra velina insieme a lei), Vittorio Brumotti ed il Gabibbo. A questo link l’account Instagram di Mikaela Silva.