Ti vorrei come mia figlia, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Ti vorrei come mia figlia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ti vorrei come mia figlia – Trama

“Ti vorrei come mia figlia” è un thriller drammatico del 2024 diretto da Bruno Hernández. La storia ruota attorno a Jessica, una giovane donna che rimane sola e vulnerabile dopo che sua madre Liza viene investita da un pirata della strada e finisce in coma. La ricca e apparentemente benevola Eva si offre di prendersi cura di Jessica, accogliendola in casa sua. Tuttavia, ben presto emergono ombre sul passato di Eva e sulle sue vere intenzioni, rivelando un piano manipolatorio e pericoloso. Jessica, con astuzia e determinazione, dovrà ideare un piano per salvare se stessa e risvegliare la madre dal coma, lottando contro un intreccio di segreti e tradimenti.

Ti vorrei come mia figlia – Cast

Stacy Haiduk nel ruolo di Eva (la ricca tutrice con un lato oscuro)

Emily Miceli nel ruolo di Jessica (la figlia vulnerabile e determinata)

Kristi Murdock nel ruolo di Liza (la madre in coma)

Janet Scott in un ruolo di supporto chiave