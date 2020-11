Ti spazzo in due su Real Time: orari e puntate in streaming

Ti spazzo in due è un programma tv della categoria reality la cui prima puntata è in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, su Real Time. Si tratta di una sorta di versione italiana del format Malati di Pulito, con protagoniste le sorelle Paglionico (e non solo).

I Paglionico, famiglia pugliese che partecipa con ben tre generazioni, dalla nonna alle nipoti, hanno fondato un’impresa di pulizie a gestione familiare che viene chiamata dai proprietari di casa per eliminare lo sporco. Il programma si divide tra il lavoro dell’impresa sulla casa di turno, e la vita provata della famiglia Paglionico, compresa di tutorial e trucchi del mestiere.

Chi sono i Paglionico

Mamma Antonella è il boss delle pulizia: organizza tutto e gestisce l’attività dell’impresa, partecipando anche ai lavori e dispensando consigli. C’è poi la sorella minore Anna, esuberante e romantica, spesso in contrasto col boss, e la loro madre Rosy, barese doc e simpatica, nonché nonna di Tiziana e Veronica, le figlie di Antonella che si occupano delle pulizie più pesanti.

Ti spazzo in due – Orari e Canale

Ti spazzo in due va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni mercoledì alle 21,25 circa. Ogni puntata dura circa 30 minuti e ne vengono trasmesse due a sera, per un termine stimato intorno alle 22,30.

Ti spazzo in due: Puntate su Dplay

È possibile rivedere il programma in streaming sul Portale Dplay a questo link. Subito dopo la puntata vengono infatti pubblicati tutti i video dei singoli episodi.