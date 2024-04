Ti odio, anzi no, ti amo!, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 2 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Ti odio, anzi no, ti amo!. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ti odio, anzi no, ti amo! – Trama

Ti odio, anzi no, ti amo! è una commedia romantica del 2021 diretta da Peter Hutchings e basata sul romanzo di Sally Thorne del 2016 “The Hating Game”. Il film racconta la storia di Lucy Hutton (Lucy Hale) e Joshua Templeman (Austin Stowell), due nemici giurati che lavorano come assistenti editoriali nella stessa casa editrice. I due sono in costante competizione per ottenere la promozione a caporedattore e non perdono occasione per punzecchiarsi e ostacolarsi a vicenda.

Tuttavia, la loro antipatia reciproca inizia a vacillare quando si ritrovano a dover collaborare a un importante progetto. Costretti a trascorrere del tempo insieme, Lucy e Joshua cominciano a scoprire lati inaspettati l’uno dell’altra e si accorgono di avere molto più in comune di quanto pensassero. Tra battibecchi e momenti di complicità, i due nemici giurati si troveranno a dover ammettere la verità: sotto l’odio che li divide si nasconde un’attrazione irresistibile.

Ti odio, anzi no, ti amo! – Cast

Lucy Hale interpreta Lucy Hutton

Austin Stowell interpreta Joshua Templeman

Damon Daunno interpreta Danny

Sakina Jaffrey interpreta Helen

Corbin Bernsen interpreta Bexley

Yasha Jackson interpreta Julie

Kathryn Boswell interpreta Mindy

Shona Tucker interpreta Jeanette