This Is Me con Silvia Toffanin su Canale5: ospiti prima puntata 15 ottobre

Mercoledì 15 ottobre 2025, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, va in onda la prima puntata della seconda edizione di This Is Me, presentato come sempre da Silvia Toffanin. Quante puntate: lo show prevede tre appuntamenti in onda ogni mercoledì da oggi al 29 ottobre.

Ospiti puntata 15 ottobre

La prima puntata di This is Me di mercoledì 15 ottobre prevede la presenza dei seguenti ospiti:

Zlatan Ibrahimović: L’icona del calcio mondiale, simbolo di carisma e tenacia, si racconta. Con oltre 30 trofei vinti e più di 500 gol segnati nei top club europei, Zlatan porta la sua storia di riscatto, dalla periferia di Malmö alla vetta del calcio globale.

Laura Pausini: La pop star romagnola, con oltre 70 milioni di album venduti, 220 dischi di platino, un Grammy e un Golden Globe, condivide aneddoti sulla sua carriera e la sua vita, tra successi planetari e momenti di vulnerabilità.

Gigi D’Alessio: Cantautore napoletano amatissimo, con 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino, racconta come le sue melodie abbiano conquistato generazioni, riempiendo piazze e stadi. Nel 2025 ha fatto il tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (100.000 spettatori) e in città europee come Bruxelles, Zurigo, Malta e Tirana.

Flavia Pennetta: La campionessa degli US Open 2015, bandiera del tennis italiano, porta la sua grinta e la sua storia di trionfi e sacrifici.

Christian De Sica: Attore, regista, cantante e showman, incarna la versatilità del cinema italiano con il suo talento poliedrico e il suo umorismo travolgente.

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni: Due leggende dello sci italiano, simboli di vittorie olimpiche e mondiali, condividono i retroscena delle loro carriere epiche.

Eleonora Abbagnato: Étoile di fama mondiale, rappresenta l’eccellenza della danza classica, con una carriera che ha incantato i teatri di tutto il mondo.

Vincenzo De Lucia: L’imitatore e comico porta la sua brillante ironia, regalando momenti di leggerezza con le sue performance esilaranti.