The Voice Senior: Perla Trivellini canta Sono bugiarda (video e gallery)

La seconda puntata di The Voice Senior di questa sera, 4 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Perla Trivellini, di Vico Pisani (Pisa), ex insegnante di musica che ha portato sul palco il brano “Sono bugiarda”, di Caterina Caselli.

A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino.

Perla ha subìto un intervento a cuore aperto che le ha causato dei problemi. Ora che li ha superati, è pronta per tornare sul palco. Per lei, si sono girati Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, ma lei ha scelto il secondo, che l’ha anche accompagnata al pianoforte sulle note di “E penso a te”.

A voi il video dell’esibizione di Perla Trivellini di stasera alle Blind Audition di The Voice Senior 2020.