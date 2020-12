The Voice Senior: Emilia Mascolo (video e gallery)

La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Emilia Mascolo, 70enne che ha portato sul palco il brano “America” di Gianna Nannini.

Emilia è nata a Nocera Inferiore (Salerno) ma vive a Bologna. Ha tenuto la passione per la musica, ed in particolare il rock, nel cassetto per anni, visto che i genitori che non le lasciarono intraprendere la carriera musicale. Molto legata al nipote, partecipa anche per fargli capire di inseguire sempre le sue passioni. Per lei si sono girati tutti e quattro i coach, ma alla fine Emilia ha scelto Loredana Bertè.

A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino.

A voi il video dell’esibizione di Emilia Mascolo di stasera alle Blind Audition di The Voice Senior 2020.