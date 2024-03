The Voice Senior: Donatella Pandimiglio canta La voce del silenzio (video)

Seguici su Whatsapp - Telegram

La quinta puntata di The Voice Senior di questa sera, 15 marzo 2024, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Donatella Pandimiglio in La voce del silenzio di Massimo Ranieri e poi “Città vuota” con Arisa.

A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2024: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Arisa e il rapper Clementino.

A voi il video dell’esibizione di stasera alle Blind Audition di The Voice Senior 2024.