The Voice Senior 2025, quante puntate sono e come partecipare

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Su Raiuno stasera debutta The Voice Senior 2025, il programma di successo che vede in gara cantanti over 60 giunto ormai alla quinta edizione, in onda da venerdì 14 novembre, alle 21:25, anche in streaming su RaiPlay e sempre con la conduzione di Antonella Clerici.

Il meccanismo del format, spin-off di The Voice, è sempre lo stesso: si parte con le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Ma da quante puntate è composto The Voice Senior 2025? In tutto, le puntate di questa edizione sono otto , in onda il venerdì sera. Le prime sei (una più dell’anno scorso) sono Blind Auditions, la settima è quella dei Knock-Out, ovvero le semifinali, in cui i giudici devono selezionare tre tra i propri concorrenti. L’ultima, invece, è la finale, in diretta.

In questa edizione, i quattro giudici (Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa, tutti confermati) hanno a disposizione, oltre al tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, anche il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

Volete partecipare ai casting di The Voice Senior? Va detto che per questa edizione le selezioni sono ormai chiuse, essendo il programma registrato (ad eccezione della finale). Ma la produzione è sempre in cerca di concorrenti, anche in vista di eventuali prossime edizioni: chi fosse interessato può chiamare lo 02 39 19 86 00. Requisito essenziale: avere più di 60 anni.