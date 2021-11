The Voice Senior 2021: quante puntate sono?

Sta per iniziare su Rai1 la nuova edizione di The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del panorama italiano. Il programma, dopo gli ottimi ascolti della prima edizione, è stato confermato per una nuova stagione che prenderà il via stasera, 26 novembre, ogni venerdì in prima serata su Rai1, ancora con la conduzione di Antonella Clerici.

The Voice Senior 2021: puntate

The Voice Senior 2021 durerà in totale 8 puntate, tre in più rispetto alla scorsa edizione, nella speranza che gli ascolti siano al pari dello scorso anno (se non più alti). Il meccanismo prevede che le prime 6 puntate siano dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”, durante le quali i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere e verranno conquistati dalla loro voce.

Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semifinale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 21 gennaio.

Per il vincitore la possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice Senior tramite l’etichetta discografica ‘Universal’.