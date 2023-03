The Voice Kids Italia debutta su Raiuno

Ad un solo giorno dalla finale di The Voice Senior, che ha incoronato come vincitrice della terza edizione Maria Teresa Reale (del team di Clementino), il marchio del celebre talent show in onda in giro per il mondo torna in onda con The Voice Kids.

Due puntate (la prima sabato 4 marzo 2023, la seconda l’11 marzo), sempre su Raiuno, per scoprire le migliori voci dei piccoli protagonisti selezionati, bambini e bambine dai 7 ai 14 anni, che affronteranno lo stesso meccanismo della versione classica di The Voice e di quella rivolta agli over.

Il cast di The Voice Kids non cambia rispetto a quello di successo di The Voice Senior: alla conduzione ritroviamo Antonella Clerici, mentre tra i coach Gigi D’Alessio, Clementino, Lorendana Bertè ed i Ricchi e Poveri.

La puntata del 4 marzo proporrà un’unica sessione di “Blind Audition”, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere.

Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda l’11 marzo, in cui sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di The Voice Kids.