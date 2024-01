The Swarm – Il quinto giorno, quante puntate sono? La trama della serie tv di Rai 2

Seguici su Whatsapp - Telegram

E se la natura si ribellasse al dominio dell’uomo sul mondo? È questa l’inquietante premessa da cui parte The Swarm-Il quinto giorno, la nuova serie tv co-prodotta da Italia, Francia e Germania che Raidue manda in onda da mercoledì 10 gennaio 2024 e tratta dall’omonimo libro del 2004 di Frank Schätzing.

Ma da quante puntate è composto The Swarm? In tutto, gli episodi della prima stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda due per volta, per un totale di quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 31 gennaio.

La trama di The Swarm

Cosa accadrebbe se il mare e tutte le sue creature, dopo anni di sfrenato inquinamento e incessanti cambiamenti climatici, cominciassero a dare segnali di ostilità, dichiarando guerra agli unici veri responsabili del disastro climatico?

Nel mondo accadono cose strane: balene che distruggonobarche; granchi che prendono d’assalto le spiagge; mitili che bloccano navi container; uno sconosciuto verme del ghiaccio che destabilizza le scarpate continentali innescando tsunami; un patogeno letale che contamina l’acqua potabile.

L’umanità è sotto attacco e la situazione degenera velocemente. La vita è minacciata, la situazione peggiora di giorno in giorno, eppure nessuno è ancora in grado di collegare questi attacchi apparentemente casuali. Solo un gruppo di scienziati si fa avanti per presentare ai leader impegnati a risolvere la crisi globale una teoria difficile da accettare: potrebbe esistere una forma di vita intelligente che dimora negli abissi, capace di manipolare gli oceani e tutto ciò

che vi risiede.

Ma le rivelazioni degli scienziati vengono ritenute inverosimili. E il gruppo è costretto a intraprendere una missione rischiosissima: individuare questa forma di vita intelligente negli abissi dell’Oceano Artico.