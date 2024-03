The Suicide Squad – Missione suicida, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda The Suicide Squad – Missione suicida, nuovo capitolo uscito nel 2021 della celebre saga inaugurata nel 2016. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Suicide Squad – Missione suicida – Trama

Amanda Waller, direttrice dell’agenzia governativa segreta A.R.G.U.S., decide di creare una squadra speciale composta da alcuni dei criminali più pericolosi del carcere di Belle Reve.

I membri della squadra, soprannominata “Suicide Squad”, sono:

Deadshot (Will Smith): un cecchino infallibile con una figlia da proteggere.

Harley Quinn (Margot Robbie): la psicotica ex amante del Joker.

Rick Flag (Joel Kinnaman): un ufficiale militare incaricato di guidare la squadra.

Captain Boomerang (Jai Courtney): un ladro australiano esperto di boomerang.

El Diablo (Jay Hernandez): un ex gangster con poteri piromantici.

Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje): un uomo con la forza e la ferocia di un coccodrillo.

Slipknot (Adam Beach): un assassino esperto di arti marziali.

La squadra viene inviata in missione a Corto Maltese, un’isola-nazione sudamericana controllata da un dittatore sanguinario. Il loro obiettivo è quello di distruggere un’arma segreta che potrebbe minacciare la pace mondiale.

The Suicide Squad – Missione suicida – Cast

