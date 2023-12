The Rookie su Rai2: trama e cast puntata 9-10 – Stagione 5

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 15 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda la quinta puntata che prevede gli episodi 9-10 della settima stagione del telefilm The Rookie dal titolo Fuoco incrociato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Rookie – Trama Episodio 9

Episodio 9: “Il mio nome è Chris”

La squadra di Nolan è alle prese con un nuovo caso: la serial killer Rosalind Dyer (Annie Wersching) è fuggita dalla custodia e sta uccidendo di nuovo. Nolan e Bradford sono determinati a fermarla, ma la ricerca è resa difficile dal fatto che Rosalind è sempre un passo avanti a loro.

Nel frattempo, Bradford e Chen lavorano sotto copertura con il detective Lopez e il dipartimento di polizia di Las Vegas per arrestare i leader di un’importante impresa criminale. I due agenti si ritrovano a dover affrontare una situazione pericolosa, ma riescono a portare a termine la missione con successo.

Episodio 10: “Incidente”

Il decimo episodio della quinta stagione di The Rookie, intitolato “Incidente”, è un crossover con la serie The Rookie: Feds. L’episodio segue Nolan e la sua squadra mentre collaborano con l’agente FBI Laura Stenson (Britt Robertson) e l’agente dell’FBI Brendon Acres (Kevin Zegers) per arrestare un pericoloso criminale.

Nel frattempo, Bradford e Chen devono affrontare le conseguenze del loro bacio. I due agenti sono in disaccordo su come gestire la situazione e rischiano di mettere in pericolo la loro amicizia.

The Rookie – Cast e attori

Nathan Fillion: John Nolan

Alyssa Diaz: Angela Lopez

Richard T. Jones: Wade Grey

Melissa O’Neil: Lucy Chen

Eric Winter: Tim Bradford

Mekia Cox: Nyla Harper

Jenna Dewan-Tatum: Bailey

Shawn Ashmore: Wesley Evers

Altri personaggi

Kevin Zegers: Brendon Acres

Britt Robertson: Laura Stenson