The Rookie su Rai2: trama e cast puntata 7 – Stagione 5

Questa sera, venerdì 8 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda l’episodio 5 della settima stagione del telefilm The Rookie dal titolo Fuoco incrociato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Rookie – Trama Episodio 7

Nella puntata 7 della quinta stagione di The Rookie, intitolata “Fuoco incrociato”, John Nolan e Celina Foster assistono all’omicidio di un uomo. Durante le indagini, i due agenti scoprono una strana e inquietante scoperta.

Nel frattempo, Angela Lopez e Wesley Evers indagano su un caso di traffico di droga. La loro indagine li porta a scoprire che il traffico è gestito da un gruppo di ex soldati. Infine, Tim Bradford e Lucy Chen si infiltrano in una gang di ragazze per cercare di fermare una serie di furti.

Antefatto

All’inizio della quinta stagione, John Nolan ha superato la sua certificazione da agente istruttore, Lucy Chen ha terminato il suo corso sotto copertura e Harper è tornata al lavoro dopo la nascita della figlia Leah.

Nella scorsa puntata, Nolan e Bradford hanno indagato su un caso di omicidio di un uomo trovato morto in un parcheggio. Le indagini li hanno portati a sospettare della moglie della vittima, che però è stata scagionata.

The Rookie – Cast e attori

Nathan Fillion: John Nolan

Alyssa Diaz: Angela Lopez

Richard T. Jones: Wade Grey

Melissa O’Neil: Lucy Chen

Eric Winter: Tim Bradford

Mekia Cox: Nyla Harper

Jenna Dewan-Tatum: Bailey

Shawn Ashmore: Wesley Evers

Altri personaggi

Kevin Zegers: Brendon Acres

Britt Robertson: Laura Stenson