The Real Housewives Roma in streaming: dove vederlo e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Dopo il successo dell’edizione napoletana, prosegue la versione italiana di The Real Housewives che questa volta approda a Roma. I primi episodi della prima stagione (che si compone di un totale di cinque puntate) di questo nuovo programma saranno disponibili da mercoledì 1° maggio e vedranno protagoniste Nicoletta, Anadela, Teresa, Camilla, Flora e Vanessa spalancare le porte delle loro splendide abitazioni e raccontare la Capitale del lusso sfrenato.

Cast The Real Housewives Roma

The Real Housewives Roma vede un cast composto da 6 donne: Vanessa Ciampa è una PR romana nonché mamma, Camilla Ancilotto una contessa e artista di fama internazionale di origine scandinava, Flora Pellino una mamma e moglie molto attiva sui social network, Nicoletta Ricca una ex manager finanziaria adesso in pensione, Anadela Serra Visconti un medico estetico con origini nobili e Teresa Bolognese amante di outfit griffatissimi e colorati.

The Real Housewives Roma: dove vederlo

Da mercoledì 1 maggio 2024, le puntate di The Real Housewives Roma saranno visibili in prima visione su Real Time, il canale visibile sul numero 31 del digitale terrestre. Ogni mercoledì, a partire dalle ore 21.30, verranno proposti due episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno.

The Real Housewives Roma in streaming

Tutti gli episodi di The Real Housewives Roma, durante la messa in onda televisiva, saranno visibili in streaming accedendo alla sezione diretta del sito ufficiale di Real Time. Inoltre, gli episodi sono visibili anche in modalità on demand su discovery+:

Episodio 1: Protagoniste

Episodio 2: La tensione si taglia con un grissino.

Episodio 3: Tanti auguri!

Episodio 4: ND

Episodio 5: ND