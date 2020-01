The Real Housewives di Napoli su Real Time: puntate e streaming

The Real Housewives di Napoli è il programma tv che adatta un format che ha avuto molto successo all’estero alla realtà italiana, e partenopea in particolare. Le sei protagoniste sono tutte sopra le righe e tra di loro spicca Noemi Letizia che da giovane fu protagonista di una nota vicenda legata all’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi; vicenda che poi sfociò nella separazione con la moglie Veronica Lario della quale è rimasta famosa la definizione “Ciarpame senza pudore”.

La tematica del format riguarda la vita particolare delle “casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri di Napoli, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi”. Insomma, un viaggio nelle abitudini del jet set partenopeo e di tutto ciò che lo circonda.

Quando inizia The Real Housewives di Napoli – Orari e Canale

The Real Housewives di Napoli va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il venerdì sera dalle ore 22,30 alle 23,30 in prima tv con una puntata della durata di circa 60 minuti in replica al sabato alle 14,45.

The Real Housewives di Napoli – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. La prima stagione (2020) si articola in dieci episodi.