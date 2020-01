The Real Housewives di Napoli: chi è Simonetta

Il programma The Real Housewives di Napoli, in onda il venerdì alle 22.20 circa su Real Time, vede come protagoniste sei donne che hanno in comune la caratteristica di essere “casalinghe” esuberanti, fashion, veraci e provenienti dai migliori quartieri di Napoli. Il programma, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi, segue lo sfarzo delle loro vite e racconta le loro aspirazioni, il glamour, i loro familiari e le dinamiche delle loro relazioni e amicizie.

Tra le sei “real housewives” troviamo anche Simonetta. Psicologa, stilista, networker del benessere. Vive con le sue due figlie. Sportiva, cerca di tenersi sempre in forma con sport dinamici come il pugilato e le arti marziali. I motori sono la seconda passione: le piace sfrecciare in moto e farsi qualche giro in pista con auto veloci.

A voi il video di presentazione di Simonetta, protagonista di The Real Housewives di Napoli.