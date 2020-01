The Real Housewives di Napoli: chi è Raffaella

Il programma The Real Housewives di Napoli, in onda il venerdì alle 22.20 circa su Real Time, vede come protagoniste sei donne che hanno in comune la caratteristica di essere “casalinghe” esuberanti, fashion, veraci e provenienti dai migliori quartieri di Napoli. Il programma, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi, segue lo sfarzo delle loro vite e racconta le loro aspirazioni, il glamour, i loro familiari e le dinamiche delle loro relazioni e amicizie.

Tra le sei “real housewives” troviamo anche Raffaella. Vive a Torre del Greco ed è una mamma divorziata. Discendente di una storica famiglia di commercianti di perle e coralli, ha una villa storica con piscina, campi da tennis e un bosco privato. Ama definirsi “tutta originale” senza essersi mai rifatta.

A voi il video di presentazione di Raffaella, protagonista di The Real Housewives di Napoli.