The Real Housewives di Napoli: chi è Noemi Letizia

Il programma The Real Housewives di Napoli, in onda il venerdì alle 22.20 circa su Real Time, vede come protagoniste sei donne che hanno in comune la caratteristica di essere “casalinghe” esuberanti, fashion, veraci e provenienti dai migliori quartieri di Napoli. Il programma, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi, segue lo sfarzo delle loro vite e racconta le loro aspirazioni, il glamour, i loro familiari e le dinamiche delle loro relazioni e amicizie.

Tra le sei “real housewives” troviamo anche Noemi Letizia. Vive a Chiaia con la sua famiglia moderna e allargata. La sua passione più grande sono i suoi 3 figli. Imprenditrice nel campo della cosmesi, è affascinata dall’estetica, adora le creme e i trattamenti di bellezza. Cura i suoi capelli in maniera smodata. Sul braccio ha tatuata la sua frase preferita: Sii affamato, sii folle!

A voi il video di presentazione di Noemi, protagonista di The Real Housewives di Napoli.