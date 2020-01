The Real Housewives di Napoli: chi è Maria Consiglio

Il programma The Real Housewives di Napoli, in onda il venerdì alle 22.20 circa su Real Time, vede come protagoniste sei donne che hanno in comune la caratteristica di essere “casalinghe” esuberanti, fashion, veraci e provenienti dai migliori quartieri di Napoli. Il programma, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi, segue lo sfarzo delle loro vite e racconta le loro aspirazioni, il glamour, i loro familiari e le dinamiche delle loro relazioni e amicizie.

Tra le sei “real housewives” troviamo anche Maria Consiglio. Sangue blu di famiglia, vive la sua vita aristocratica tra circoli privati e feste blindate. Laureata con master, funzionario dei beni culturali per il Ministero, è una conduttrice radiofonica e una scrittrice, ha da poco infatti pubblicato il suo primo libro: un romanzo erotico. Il suo unico vero amore è Chanty, la sua cagnolina.

A voi il video di presentazione di Maria Consiglio, protagonista di The Real Housewives di Napoli.