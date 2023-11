The Protege, film in prima tv su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 6 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film The Protege. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

“The Protege” è un film d’azione e thriller del 2021 diretto da Martin Campbell e interpretato da Maggie Q, Michael Keaton, e Samuel L. Jackson. Ecco alcune informazioni chiave sul film:

Trama: La trama segue il personaggio di Anna Dutton (interpretato da Maggie Q), una assassina altamente addestrata con una misteriosa eredità. Dopo l’omicidio del suo mentore Moody (interpretato da Samuel L. Jackson), Anna cerca vendetta e si trova coinvolta in un intrigo internazionale che la mette in conflitto con Rembrandt (interpretato da Michael Keaton), un pericoloso assassino.

Cast principale: Maggie Q nel ruolo di Anna Dutton Michael Keaton nel ruolo di Rembrandt Samuel L. Jackson nel ruolo di Moody Robert Patrick Patrick Malahide

Regia: Il film è stato diretto da Martin Campbell, noto per aver diretto altri film di successo come “GoldenEye” e “Casino Royale.”

Genere: “The Protege” è un film d’azione e thriller che combina sequenze d’azione adrenaliniche con una trama di intrighi.

Ricezione critica: Il film ha ricevuto recensioni miste dalla critica. Mentre alcune recensioni hanno elogiato le performance degli attori principali e le scene d’azione ben coreografate, altri hanno criticato la trama e il ritmo del film.

Uscita: “The Protege” è stato distribuito nei cinema nel 2021.

Se ti piacciono i film d’azione con una trama intrigante e interpreti di talento come Maggie Q, Michael Keaton e Samuel L. Jackson, potresti trovare “The Protege” interessante.