Questa sera, giovedì 11 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda The Plane. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Plane – Trama

“The Plane” (titolo originale: “Plane”) è un thriller d’azione del 2023 diretto da Jean-François Richet, con sceneggiatura di Christian Gudegast e Chad Oman. La storia segue il capitano Brodie Torrance (Gerard Butler), un pilota esperto che, durante un volo transatlantico, si scontra con una violenta tempesta che danneggia gravemente l’aereo.

Per salvare i 125 passeggeri e l’equipaggio, è costretto a un atterraggio d’emergenza su un’isola remota e devastata dalla guerra nelle Filippine, l’isola di Jolo. Una volta a terra, il gruppo si trova in una zona di conflitto armato, preso in ostaggio da un gruppo di pericolosi ribelli. Torrance deve collaborare con Louis Gaspard (Mike Colter), un passeggero con un passato da soldato, per sopravvivere, combattere i rapitori e tentare una fuga disperata, mentre le autorità cercano di localizzarli.

Il film mescola suspense aerea, scene d’azione intense e temi di sopravvivenza, con una durata di 107 minuti. Prodotto da Lionsgate e distribuito in Italia da Lucky Red, è stato un successo al botteghino, incassando oltre 74 milioni di dollari worldwide.

The Plane – Cast

Il cast è guidato da Gerard Butler nel ruolo del protagonista Brodie Torrance, il pilota determinato e fisico al centro dell’azione. Mike Colter interpreta Louis Gaspare, un ex-militare americano tra i passeggeri che diventa un alleato chiave nel gruppo di sopravvissuti. Yoson An è parte del cast come uno dei passeggeri, mentre Daniella Pineda recita in un ruolo di supporto tra i superstiti. Tony Goldwyn appare come Howard, un agente governativo coinvolto nelle operazioni di soccorso, e Paul Ben-Victor è il capitano del team di estrazione.

Altri attori includono Kelly Gale, Remi Adeleke, Haleigh Hekking, Lilly Krug, Joey Slotnick, Oliver Trevena, Veronica Ferres e Evan Hall, che interpretano vari passeggeri, ribelli e figure secondarie. La sceneggiatura è di Charles Cumming e Craig Rosenberg, con produzione di Marc Butan, Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian.

