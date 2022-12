The Net – Gioco di squadra su Rai 2, quante puntate sono? La trama

Un interessante progetto legato al mondo del calcio parte su Raidue. Si chiama The Net – Gioco di squadra, va in onda da martedì 20 dicembre 2022 ed è una co-produzione che coinvolge l’Italia tramite la Cross Productions ma che fa parte di una trilogia di storie ambientate non solo nel nostro Paese, ma anche in Austria e Germania. Tutte e tre con lo scopo di svelare i retroscena sul gioco più seguito nel mondo.

Ma da quante puntate è formato The Net – Gioco di squadra? In tutto, gli episodi sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda al ritmo di due per volta per tre prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata della prima stagione, quindi, va in onda martedì 3 gennaio 2023.

The Net – Gioco di squadra, la trama

Il Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, ha fatto la storia raggiungendo la massima divisione calcistica partendo dalle categorie più basse. Oggi, però, la squadra è nei guai: il tracollo finanziario e la paura di retrocedere si stanno trasformando sempre più in una terribile certezza.

La famiglia Tessari, proprietaria del club in crisi, è costretta a cedere la metà della società per riuscire a salvarla. Il nuovo partner scelto dal Presidente (Massimo Ghini) è un imprenditore cinese: un uomo ricco e autorevole che vede nell’operazione finanziaria un’occasione per sfruttare Firenze come brand. La cessione della società non viene apprezzata da una potente ed influente eminenza del calcio, Maurizio Corridoni (Gaetano Bruno), che sia per l’affetto che prova per la squadra che per i suoi interessi personali, è disposto a tutto pur di conquistare il club calcistico.

Vincenzo Tessari (Alberto Paradossi), l’imbranato figlio del Presidente, dovrà darsi da fare se vuole conquistare un posto da manager nel mondo del calcio che conta e dimostrare a suo padre di esserne degno. Non realizza che sta iniziando una battaglia contro un potente nemico come Corridoni, ma soprattutto che dovrà passare attraverso scandali aziendali, prove amorose e drammi familiari per riuscire a realizzarsi.