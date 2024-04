The miracle club, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 16 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film The miracle club. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The miracle club – Trama

The Miracle Club, andato in onda su Rai 1 il 16 aprile 2024, è un film commedia drammatica del 2021 diretto da Thaddeus O’Sullivan.

Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche: Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O’Casey). Le tre donne, molto diverse tra loro per carattere e personalità, si ritrovano a Lourdes per un pellegrinaggio religioso. Durante il loro soggiorno, si confrontano con le proprie paure, speranze e segreti, stringendo un legame profondo che le aiuterà ad affrontare le difficoltà della vita.

The miracle club – Cast

Maggie Smith: Lily

Kathy Bates: Eileen

Laura Linney: Ann

Agnes O’Casey: Dolly

Joely Richardson: Madame Bernadette

Niall Buggy: Dr. Kennedy

Honorée Beauregard: Suor Mable

Max Finnegan: Michael