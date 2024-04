The King’s Man – Le origini, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda The King’s Man – Le origini. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The King’s Man – Le origini – Trama

Il film “The King’s Man – Le origini”, prequel della saga di Kingsman, è ambientato nel primo Novecento, durante gli anni turbolenti che precedono la Prima Guerra Mondiale. Un’organizzazione segreta, guidata da Orlando Oxford e suo figlio Conrad, si batte per fermare un gruppo di criminali intenzionati a scatenare un conflitto globale.

The King’s Man – Le origini – Cast

Il cast principale include:

Ralph Fiennes: Orlando Oxford

Harris Dickinson: Conrad Oxford

Gemma Arterton: Polly Gray

Rhys Ifans: Grigori Rasputin

Djimon Hounsou: Shola

Matthew Goode: Morton

Tom Hollander: Re George V / Kaiser Wilhelm / Zar Nicola II

Daniel Brühl: Erik Jan Hanussen