The Great Wall, film su Italia 1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film The Great Wall. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Great Wall – Trama

The Great Wall è un kolossal epico-fantastico del 2016 diretto dal maestro cinese Zhang Yimou, noto per capolavori come Hero e La foresta dei pugnali volanti. Con un budget di circa 150 milioni di dollari, il film mescola azione mozzafiato, effetti speciali spettacolari e una trama che unisce storia antica a elementi sovrannaturali, girato in parte con set reali che ricreano la maestosa Muraglia Cinese.

Ambientato durante la dinastia Song in una Cina medievale, il film segue le avventure di due mercenari europei, William Garin e Pero Tovar, giunti nel Celeste Impero alla ricerca della leggendaria polvere da sparo per arricchirsi. Catturati dalle truppe imperiali e imprigionati all’interno della Grande Muraglia, i due scoprono presto il vero scopo di quella fortificazione millenaria: non solo difendere dai nemici umani, ma respingere ondate di feroci creature mostruose, creature aliene simili a draghi verdi che attaccano ogni sessant’anni in cerca di cibo umano.

Insieme all’élite dei Nameless Order – un ordine di guerrieri d’onore guidati dalla comandante Lin Mae – i mercenari si uniscono alla lotta, passando da predoni egoisti a eroi disposti a sacrificarsi per l’umanità. Tra tradimenti, alleanze inaspettate e una battaglia finale epica, emerge il tema dell’onore e della lealtà, con un ritmo serrato che alterna momenti di tensione e sequenze visivamente ipnotiche, come le file di arcieri che colorano il cielo di frecce rosse.

The Great Wall – Cast e attori

Protagonista assoluto è Matt Damon nel ruolo di William Garin, il mercenario americano dal cuore tormentato che trova redenzione nella lotta contro l’ignoto, portando sullo schermo il suo carisma da eroe riluttante come già visto in Bourne. Al suo fianco, Pedro Pascal interpreta Pero Tovar, il compagno fidato e ironico, in una performance che mescola umorismo e dramma, anticipando il suo successo in The Mandalorian.

Il cast internazionale brilla grazie alla presenza di talenti cinesi: Jing Tian è la Comandante Lin Mae, guerriera agile e determinata che incarna forza e grazia femminile, mentre Andy Lau, icona di Hong Kong, dà vita al saggio Comandante Wang, figura paterna e stratega dell’ordine. Willem Dafoe aggiunge un tocco di ambiguità come Sir Ballard, un misterioso prigioniero con segreti oscuri, in un ruolo che sfrutta il suo talento per i character complessi. Completano il gruppo Zhang Hanyu nel ruolo del Generale Shao, Eddie Peng come l’ardente guerriero Shen e Han Lu come il giovane e coraggioso Deng.