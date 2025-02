Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

“The Golden Bachelor: Non è mai troppo tardi per innamorarsi” è un reality show, versione italiana dell’omonimo format americano, rigorosamente riservato (come cast) agli ultracinquantenni. Il programma è condotto da Ascanio Pacelli, noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello e altre trasmissioni televisive italiane.

Il programma segue Massimiliano “Max” Pace, un consulente finanziario romano di 61 anni, che si mette alla ricerca dell’amore. Dopo un matrimonio di 13 anni e la separazione avvenuta quasi venti anni fa, Max è pronto a trovare una nuova compagna. Il reality show lo vede incontrare e conoscere sedici donne, tutte over 50, in una lussuosa villa. Ogni settimana, Max deve decidere chi tra le donne manterrà in gioco donando loro una “rosa”. L’obiettivo è trovare quella con cui condividere il resto della sua vita.

Cast – Le Ladies

Massimiliano Pace (Max): Il Golden Bachelor, un uomo romantico, sportivo, amante del mare e della cucina, che ha cresciuto le sue due figlie da solo dopo il divorzio.

Il cast delle sedici pretendenti (Le ladies) include diverse personalità, ognuna con la propria storia e motivazione per partecipare al programma. Vediamo chi sono.

Daniela – 57 anni, speaker radiofonica dalle Marche, vedova con un figlio, sempre sorridente e in cerca di un nuovo amore.

Oksana – 65 anni, di origini russe, vive a Milano, illustratrice e appassionata di teatro e golf, in cerca del compagno ideale.

Lara – 55 anni da Collegno, impiegata, emotiva e sensibile, con due matrimoni alle spalle.

Rosy – 57 anni, napoletana, vedova da tre anni, social media manager, che cerca dolcezza in un uomo.

Patrizia Santoro – 61 anni, commerciante ligure, ama la vita e il divertimento, attiva nel sociale.

Giovanna – 63 anni, insegnante di yoga a Torino, divorziata, alla ricerca di una connessione spirituale e fisica.

Michela – 58 anni, chef a Piacenza, vedova, appassionata di cucina e viaggi, desiderosa di condividere queste passioni.

Elisabetta – 60 anni, psicologa di Roma, vedova, cerca qualcuno con cui condividere profonde conversazioni.

Claudia – 56 anni, ex ballerina classica, ora insegnante di danza a Napoli, separata, vuole ritrovare la gioia del ballo in coppia.

Irene – 62 anni, libraia a Firenze, divorziata, amante della letteratura, in cerca di un compagno con cui condividere libri e cultura.

Marina – 59 anni, ex poliziotta da Bari, vedova, cerca una persona con cui condividere avventure e sicurezza.

Raffaella – 57 anni, artista e pittrice a Venezia, divorziata, in cerca di un’anima gemella per ispirazione artistica.

Silvia – 64 anni, biologa marina a Palermo, vedova, appassionata di mare e natura, desidera un partner che ami l’ambiente.

Luisa – 61 anni, avvocata da Milano, divorziata, cerca qualcuno che stimoli il suo intelletto e la sua curiosità.

Giulia – 55 anni, infermiera a Cagliari, vedova, con un grande cuore e desiderio di prendersi cura di qualcuno.

Antonella – 60 anni, giornalista a Bologna, divorziata, cerca un compagno con cui condividere storie e avventure.

La mia vita da influencer in tv streamng

Il programma va in onda da mercoledì 19 febbraio 2025 a partire dalle ore 21.30 su Real Time. È possibile rivederlo qui in streaming su Discovery+.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram