Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda The Foreigner. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Foreigner – Trama

The Foreigner è un film d’azione-thriller del 2017 diretto da Martin Campbell. Basato sul romanzo The Chinaman di Stephen Leather, dura circa 114 minuti e combina elementi di vendetta, suspense e azione, con un budget di 35 milioni di dollari che ha generato incassi globali per oltre 145 milioni.

A Londra, in pieno Chinatown, Ngoc Minh Quan (Jackie Chan), un umile proprietario di un ristorante di origini vietnamite e ex soldato, vede la sua vita sconvolta quando sua figlia Fan è uccisa in un attacco terroristico attribuito all’IRA. Determinato a ottenere giustizia, Quan si rivolge alle autorità britanniche, ma frustrato dalla loro inerzia e dalle complicazioni politiche, decide di prendere in mano la situazione. Inizia una personale crociata contro i responsabili, utilizzando le sue antiche abilità di combattente.

Questo lo porta a un pericoloso gioco del gatto e del topo con Liam Hennessy (Pierce Brosnan), un astuto ex membro dell’IRA diventato ministro dell’Interno, che nasconde segreti dal suo passato. Il film esplora temi come l’immigrazione, la lealtà familiare e le tensioni tra Inghilterra e Irlanda del Nord, con sequenze d’azione intense e un ritmo serrato che mescola dramma emotivo e inseguimenti mozzafiato.

The Foreigner – Cast

Jackie Chan nel ruolo di Ngoc Minh Quan: Il protagonista, un uomo comune trasformato dalla tragedia.

Pierce Brosnan nel ruolo di Liam Hennessy: Ministro britannico con legami oscuri all’IRA.

Katie Leung nel ruolo di Fan: La figlia di Quan, il cui omicidio scatena la trama.

Michael McElhatton nel ruolo di Sean Morrison: Un ufficiale di polizia coinvolto nelle indagini.

Liu Tao nel ruolo di Melody: La seconda moglie di Quan.

Charlie Murphy nel ruolo di Maggie: Una figura legata a Hennessy.

Orla Brady nel ruolo di Mary: La moglie di Hennessy.

Rufus Jones e Mark Tandy in ruoli di supporto come funzionari governativi e complici.

