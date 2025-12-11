The Flash, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film The Flash. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Flash – Il Film

Barry Allen, noto come The Flash (Ezra Miller), è un giovane scienziato della polizia di Central City con il potere di correre a velocità supersonica, acquisito in un incidente con i fulmini. Tormentato dal trauma dell’omicidio irrisolto di sua madre Nora, avvenuto quando era bambino, e dal padre Henry ingiustamente in carcere, Barry decide di sfruttare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e impedire il delitto. Ma alterando il passato, scatena conseguenze catastrofiche: crea una linea temporale alternativa dove sua madre è viva, ma il mondo è sull’orlo della distruzione.

In questa realtà distopica, la Justice League non esiste più, il padre è libero ma l’umanità è minacciata dall’invasione kryptoniana del generale Zod e dei suoi generali, tra cui Faora-Ul. Barry si allea con un Bruce Wayne anziano e burbero (Michael Keaton, che riprende il suo Batman dagli anni ’80), una Supergirl ribelle e traumatizzata (Sasha Calle) e Iris West (Kiersey Clemons), la sua collega e interesse amoroso. Insieme, devono correre contro il tempo per correggere gli errori, ripristinare l’equilibrio del multiverso e sconfiggere nemici come il misterioso Reverse-Flash. Il film esplora temi di redenzione, sacrificio e le imprevedibili ramificazioni delle scelte personali, con un ritmo frenetico e un finale che apre porte (e controversie) per il futuro DC.

Cast/Attori The Flash

Ezra Miller – Barry Allen / The Flash (sia la versione adulta che quella adolescente, più goffa e comica)

Michael Keaton – Bruce Wayne / Batman (la versione anziana e ritirata dal mondo di Tim Burton)

Sasha Calle – Kara Zor-El / Supergirl

Michael Shannon – Generale Zod

Ron Livingston – Henry Allen (padre di Barry)

Maribel Verdú – Nora Allen (madre di Barry)

Kiersey Clemons – Iris West

Antje Traue – Faora-Ul