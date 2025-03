Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film The Fabelmans. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Fabelmans – Trama

The Fabelmans è un film diretto da Steven Spielberg. Si tratta di un’opera semi-autobiografica che racconta l’infanzia e l’adolescenza del regista, esplorando il suo amore per il cinema e le dinamiche familiari che hanno influenzato la sua vita e carriera.

Il film segue la vita di Sammy Fabelman, un giovane alter ego di Spielberg, cresciuto tra gli anni ’50 e ’60 negli Stati Uniti, tra New Jersey, Arizona e California. La storia inizia nel 1952, quando Sammy, a sei anni, viene portato dai genitori a vedere il suo primo film, Il più grande spettacolo del mondo di Cecil B. DeMille. L’esperienza lo segna profondamente, in particolare la scena di un incidente ferroviario, che lo spinge a esplorare il cinema come mezzo per comprendere il mondo. Con una cinepresa 8 millimetri, Sammy inizia a girare cortometraggi amatoriali, coinvolgendo familiari e amici.

Man mano che cresce, Sammy scopre un segreto familiare sconvolgente: la relazione extraconiugale della madre con un amico di famiglia. Questo evento, unito al divorzio dei genitori e ai trasferimenti della famiglia, mette alla prova la sua stabilità emotiva. Tuttavia, il cinema diventa il suo rifugio, aiutandolo a elaborare le verità nascoste e a trovare la propria strada. Il film culmina con un incontro simbolico con il leggendario regista John Ford, che segna l’inizio del percorso di Sammy verso il mondo del cinema professionale.

The Fabelmans – Cast

Gabriel LaBelle interpreta Sammy Fabelman, il giovane protagonista che rappresenta Spielberg adolescente. La sua performance cattura la curiosità e la passione nascente per il cinema.

Michelle Williams è Mitzi Fabelman, la madre di Sammy, una donna sensibile e artistica, ispirata alla vera madre di Spielberg, Leah Adler. Williams offre un’interpretazione intensa e commovente.

Paul Dano interpreta Burt Fabelman, il padre di Sammy, un ingegnere informatico pragmatico ma affettuoso, basato su Arnold Spielberg, padre del regista.

Seth Rogen è Bennie Loewy, l’amico di famiglia che diventa una figura centrale nel dramma personale dei Fabelman, con un mix di umorismo e complessità emotiva.

Judd Hirsch dà vita a zio Boris, un eccentrico ex lavoratore del circo che offre a Sammy consigli di vita fondamentali. La sua breve ma memorabile apparizione gli è valsa una nomination all’Oscar.

David Lynch appare in un cameo come John Ford, il celebre regista che incontra Sammy alla fine del film, regalando una scena iconica e divertente.

