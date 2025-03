Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 19 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film The Equalizer 2 – Senza perdono. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Equalizer 2 – Senza perdono – Trama

The Equalizer 2 – Senza perdono è un film d’azione e thriller del 2018 diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington nel ruolo principale. Sequel di The Equalizer – Il vendicatore (2014), la pellicola segna la quarta collaborazione tra il regista e l’attore, dopo Training Day e I magnifici 7.

Robert McCall (Denzel Washington), ex agente segreto della Defense Intelligence Agency (DIA), vive una vita apparentemente tranquilla a Roxbury, un quartiere popolare di Boston. Lavora come autista per Lyft e dedica il suo tempo ad aiutare chi è in difficoltà, mettendo a frutto le sue abilità straordinarie. La sua routine viene sconvolta quando Susan Plummer (Melissa Leo), sua amica ed ex collega della CIA, viene assassinata mentre indaga su un misterioso omicidio-suicidio a Bruxelles.

Determinato a scoprire la verità e a vendicare la perdita, McCall si ritrova a fronteggiare un gruppo di assassini altamente addestrati, tra cui un vecchio conoscente, Dave York (Pedro Pascal). Tra azione adrenalinica e momenti di riflessione, il film culmina in un epico scontro finale durante una tempesta sulla costa del Massachusetts, dove McCall usa la sua astuzia e forza per ristabilire la giustizia.

The Equalizer 2 – Senza perdono – Cast

Denzel Washington interpreta Robert McCall, il protagonista, un uomo dal passato oscuro che agisce come giustiziere solitario. Washington, premio Oscar, porta al personaggio una miscela di intensità e carisma.

Pedro Pascal è Dave York, un ex collega di McCall che si rivela un antagonista chiave. Pascal, noto per The Mandalorian, offre una performance ambigua e magnetica.

Melissa Leo dà vita a Susan Plummer, l’amica fidata di McCall il cui assassinio scatena la sua vendetta. Leo, anche lei premio Oscar, aggiunge profondità emotiva al ruolo.

Bill Pullman interpreta Brian Plummer, il marito di Susan, un personaggio di supporto che rafforza il legame con il passato di McCall.

Ashton Sanders è Miles Whittaker, un giovane del quartiere che McCall cerca di guidare lontano dai guai, rappresentando una nota di speranza nella storia.

Altri interpreti includono Jonathan Scarfe (Resnick), Orson Bean (Sam Rubinstein, un anziano sopravvissuto all’Olocausto) e Sakina Jaffrey (Fatima).

