The Crown 4, chi è l’attrice che interpreta Lady Diana?

Il 15 novembre 2020 Netflix distribuisce l’attesissima quarta stagione di The Crown, che proseguirà nel racconto della storia della famiglia reale inglese. Al centro anche di questa stagione la Regina Elisabetta, interpretata per la seconda volta da Olivia Colman.

A spiccare nei nuovi episodi, però, è il personaggio di Diana Spencer, futura moglie del Principe Carlo (qui interpretato da Josh O’ Connor). Un ruolo, quello di Diana, centrale per capire meglio l’evoluzione della famiglia reale ed il suo futuro.

Per questo, la scelta dell’attrice che avrebbe dovuto interpretarla è stata molto ponderata. Alla fine, il ruolo è andato ad Emma Corrin, giovanissima (ha vent’anni) attrice quasi esordiente sul piccolo schermo. Nata nel 1995 nella contea del Kent, Emma ha frequentato il prestigioso Woldingham College, ma alla fine ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

Durante quel periodo si iscrive ad un corso su Shakespeare al London Academy of Music and Dramatic Art. Ed è qui che la giovane scopre la passione per la recitazione. Una passione che non è stato facile coltivare, dal momento che prima di ottenere qualche ruolo Emma ha dovuto svolgere vari lavori, tra cui quello di imballare biancheria intima.

Dopo alcuni ruoli secondari, ottiene la parte di Esme nella serie tv Pennyworth, prequel di Batman concentrato sul personaggio del maggiordomo Alfred: qui Emma compare per cinque episodi. La svolta, però, avviene negli ultimi due anni: prima ottiene una parte nel film “Il concorso”, e poi quella di Lady Diana in The Crown.

“Sono una fan della serie tv e pensare che mi sto unendo a questa incredibile famiglia di attori è surreale”, ha scritto sui social dopo l’annuncio che aveva ottenuto la parte. “La principessa Diana era un’icona e la sua influenza nel mondo resta profonda e stimolante. Avere l’opportunità di interpretare il suo personaggio attraverso la scrittura di Peter Morgan (l’ideatore della serie tv, ndr) per me è un’opportunità eccezionale. Mi impegnerò a darle giustizia”.

Nei dieci episodi, Emma riesce a rendere una Diana molto giovane, che incontra il Principe Carlo mentre questo si sta frequentando con la sorella di lei. Tra i due la conoscenza è lenta ma porta al fidanzamento, su spinta anche della famiglia di lui che insiste affinché trovi una moglie e possa garantire una linea di successione al trono.

In The Crown 4, Emma ha avuto anche il privilegio di indossare un abito da sposa identico a quello indossato da Diana in occasione delle sue nozze: i costumisti hanno ottenuti i cartamodelli originali e cucito l’abito su misura per l’attrice. Ma Emma colpisce non solo per la somiglianza a Lady Diana, ma anche per la delicatezza con cui ha interpretato alcune scene molto difficili, legate al malessere ed alla solitudine in cui Diana si è ritrovata dopo il matrimonio.

La partecipazione a The Crown di Emma Corrin vale solo per la quarta stagione: nella quinta e nella sesta, infatti, ad interpretare la Principessa del Galles ci sarà Elizabeth Debicki.