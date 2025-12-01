The Covenant, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film The Covenant. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Covenant – Trama

Il film, un thriller d’azione e dramma bellico ambientato in Afghanistan nel 2018, segue il sergente maggiore John Kinley (Jake Gyllenhaal), un Berretto Verde dell’esercito americano, incaricato di reclutare interpreti locali per supportare le operazioni contro i Taliban. Durante una missione, Kinley e la sua squadra vengono attaccati e catturati; l’interprete afghano Ahmed (Dar Salim), un ex signore della guerra con un passato oscuro, rischia tutto per salvare Kinley, trasportandolo attraverso un territorio ostile e pericoloso fino alla sicurezza.

Rimpatriato negli USA, Kinley scopre che Ahmed e la sua famiglia, nonostante le promesse di asilo, sono stati abbandonati e sono ora braccati dai Taliban. Spinto dal senso di debito e lealtà, Kinley torna illegalmente in Afghanistan per onorare il “patto” stretto con Ahmed e salvarli, in una corsa contro il tempo tra inseguimenti, tradimenti e riflessioni sulla guerra e l’onore.

The Covenant – Cast

Jake Gyllenhaal: John Kinley, il sergente americano protagonista.

Dar Salim: Ahmed, l’interprete afghano e salvatore di Kinley.

Alexander Ludwig: Sergente Declan O’Brady, membro della squadra di Kinley.

Antony Starr: Eddie Parker, soldato della squadra.

Sean Sagar: Charlie “Jissy” Crow, altro membro della squadra.

Jason Wong: Joshua “JJ” Jung, soldato.

Christian Ochoa: Eduardo “Chow Chow” Lopez, soldato.

Johnny Lee Miller: Colonnello Vokes, superiore di Kinley.

Bobby Schofield: Steve Kersher, soldato.

Emily Beecham: Caroline Kinley, moglie di John.

Rhys Yates: Tom “Tom Cat” Hancock, soldato.

James Nelson-Joyce: Jack “Jack Jack” Jackson, soldato.