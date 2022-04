Stasera, in prima serata su Rai1, inizierà il nuovo programma The Band, un format originale scritto e condotto da Carlo Conti – affiancato dai Boiler per la parte comica – che vedrà otto gruppi musicali sfidarsi in nome del sound, dell’energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo. Il programma avrà la regia di Maurizio Pagnussat e andrà in onda dal Teatro Verdi di Montecatini Terme. Per quanto riguarda la giuria, i tutor e i concorrenti, vi rimandiamo a questo articolo.

The Band Rai1: quante puntate sono?

Le puntate saranno in totale 4. Nella prima vedremo sfidarsi 16 band, che diventeranno poi 8 e andranno avanti nel corso di tutte le serate. e avverrà quindi una prima scrematura. Gli 8 gruppi saranno guidati da un tutor per tutto il percorso, che darà loro consigli e preparerà con loro i brani che dovranno eseguire. Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata). Alla fine delle quattro serate la band vincitrice si aggiudicherà il titolo di “Band dell’Anno“.

The Band in streaming

Il programma, durante la diretta, è visibile anche in streaming a questo link. Dopo la diretta le puntate saranno visibili su Raiplay.