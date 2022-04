The Band Rai1: i concorrenti

Partirà stasera su Rai1 il nuovo programma The Band, un format originale scritto e condotto da Carlo Conti – affiancato dai Boiler per la parte comica – che vedrà otto gruppi musicali sfidarsi in nome del sound, dell’energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo. Non si vinceranno infatti contratti discografici, ma il titolo di “Band dell’Anno”.

Il programma, per la regia di Maurizio Pagnussat, andrà in onda dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero. Un teatro dalla grande tradizione musicale, in cui da sempre i più grandi nomi della musica propongono i loro concerti, radunando una grande platea.

The Band Rai1: chi sono i tutor e i giudici

Come detto, i gruppi in gara saranno otto, ma stasera partiranno in 16 e avverrà quindi una prima scrematura. Gli 8 gruppi che la supereranno saranno guidati da un tutor per tutto il percorso, che darà loro consigli e preparerà con loro i brani che dovranno eseguire. Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata).

Gli otto tutor sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. A giudicare le 8 band ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.