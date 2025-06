Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 7 giugno, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film The amazing Spider-Man. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The amazing Spider-Man – Trama

The Amazing Spider-Man (2012), diretto da Marc Webb, è un reboot della saga di Spider-Man. Peter Parker (Andrew Garfield), un liceale solitario cresciuto dagli zii Ben (Martin Sheen) e May (Sally Field), cerca di scoprire la verità sulla scomparsa dei suoi genitori. Trova una valigetta del padre, che lo conduce alla Oscorp e al dottor Curt Connors (Rhys Ifans), ex collega di suo padre.

Durante una visita ai laboratori Oscorp, Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato, acquisendo straordinarie abilità. Mentre esplora i suoi nuovi poteri, si scontra con Connors, che, dopo un esperimento fallito, si trasforma nel malvagio Lizard. Peter, innamorato della compagna di classe Gwen Stacy (Emma Stone), deve bilanciare la sua vita personale con la responsabilità di proteggere New York come Spider-Man.

The amazing Spider-Man – Cast

Andrew Garfield come Peter Parker / Spider-Man

Emma Stone come Gwen Stacy

Rhys Ifans come Dr. Curt Connors / Lizard

Denis Leary come Capitano George Stacy

Martin Sheen come Zio Ben Parker

Sally Field come Zia May Parker

Irrfan Khan come Rajit Ratha

Campbell Scott come Richard Parker

Embeth Davidtz come Mary Parker

Chris Zylka come Flash Thompson

