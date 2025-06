Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 14 giugno, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro – Trama

Peter Parker (Andrew Garfield) continua a proteggere New York come Spider-Man, ma fatica a bilanciare la sua vita privata, in particolare il rapporto con Gwen Stacy (Emma Stone), a cui aveva promesso di starle lontano per proteggerla. La comparsa di Electro (Jamie Foxx), un ex impiegato Oscorp trasformato in un potente essere elettrico dopo un incidente, rappresenta una nuova minaccia.

Nel frattempo, il ritorno dell’amico d’infanzia Harry Osborn (Dane DeHaan), che scopre di essere malato e cerca una cura nel sangue di Spider-Man, complica le cose. Peter scopre che tutti i suoi nemici sono legati alla Oscorp, l’azienda connessa alla scomparsa dei suoi genitori. Tra azione e dilemmi personali, Spider-Man affronta Electro, Harry (che diventa Green Goblin) e altri pericoli, mentre cerca di proteggere Gwen e scoprire la verità sul suo passato.

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro – Cast

Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man

Emma Stone: Gwen Stacy

Jamie Foxx: Max Dillon / Electro

Dane DeHaan: Harry Osborn / Green Goblin

Paul Giamatti: Aleksei Sytsevich / Rhino

Sally Field: May Reilly (Zia May)

Chris Cooper: Norman Osborn

Colm Feore: Donald Menken

Felicity Jones: Felicia Hardy

Campbell Scott: Richard Parker

Embeth Davidtz: Mary Parker

Marton Csokas: Dr. Kafka

